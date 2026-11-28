Gaziantep'in Nizip ilçesinde aynı yönde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı ve araçlar hurdaya döndü. Korkunç kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nizip ilçesindeki Fıstık Kent yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller taklalar atıp metrelerce savruldu ve ancak refüjde durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Aynı yönde hızlı bir şekilde seyir halinde olan 2 otomobilin karıştığı kaza anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde ilerlerken çarpışan otomobillerin taklalar atıp metrelerce savrulma ve refüjde durma anları yer aldı. Kazanın ardından araçtakilerden birinin hemen kendini araçtan dışarı atması ve çevresindekilere seslenerek yardım istemesi de görüntülere yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.