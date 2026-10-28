Gaziantep Nizip'te kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep Nizip'te kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep Nizip\'te kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep Nizip\'te kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu, 2 kişi yaralandı
Haber Videosu

Nizip ilçesinde iddiaya göre yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak menfeze uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme sürüyor.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak menfeze uçan araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın savrulduktan sonra takla atarak menfeze uçma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Gaziantepİnceleme3. SayfaGüncelNizipKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu 18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
09:14
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
09:04
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 09:57:08. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Nizip'te kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei