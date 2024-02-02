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Gaziantep-Şanlıurfa Karayolunda Gıda Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
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Gaziantep-Şanlıurfa Karayolunda Gıda Yüklü Tır Devrildi

Gaziantep-Şanlıurfa Karayolunda Gıda Yüklü Tır Devrildi

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, gıda yüklü tır devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından yol geçici olarak kapatıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Gaziantep- Şanlıurfa kara yolu Nurdağı ilçesi yakınlarında gıda yüklü tır devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazada yol ulaşıma geçici süreliğine kapandı.

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fuat D. idaresindeki 06 JOS 43 plakalı gıda yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazayı gören çevredekiler vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Fuat D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Geçici süreliğine ulaşıma kapanan Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Nurdağı istikameti jandarma ekipleri tarafından güvenlik önemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep-Şanlıurfa Karayolunda Gıda Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika


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