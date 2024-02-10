Gaziantep'te Jandarma Operasyonunda 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Akıllı Saat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Operasyonunda 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Akıllı Saat Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Jandarma Operasyonunda 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Akıllı Saat Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 64 adet cep telefonu ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi. İşyerinde yapılan adli arama sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

10.02.2024 09:16
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 64 adet cep telefonu ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde S.U.G isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 Milyon TL olan gümrük kaçağı 64 adet kaçak telefon ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Jandarma Operasyonunda 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Akıllı Saat Ele Geçirildi - Son Dakika


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