Gaziantep\'te 122 şüpheli yakalandı, 96\'sı tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonları sonucu çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili yakalanan 122 şüpheli şahıstan 96'sı tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, son iki ay içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 58 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 122 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 122 şüpheliden 96'sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 6,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından 3 kişi tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.
Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, Bandırma'da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve konuşmalarla devam etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın personel yatakhanesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın, bir firmanın çalışanları tarafından kullanılan dairede çıktı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Denizli'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Üst aramasında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın failleri gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
İstanbul ve Konya'da düzenlenen İsrail'e karşı yapılan protesto gösterilerinde, devlet aleyhine sloganlar atan ve korsan gösteriye devam eden grup içindeki bazı göstericilerin sol terör örgütlerinin üyeleri olduğu tespit edildi. Gösteriler sırasında polisle çatışmaya giren ve provokasyon yapan kişiler gözaltına alındı.
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