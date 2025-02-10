Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin öldürülmesine 5 gözaltı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet av tüfeği ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
Yaşanan olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 2 adet av tüfeği ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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