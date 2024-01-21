Gaziantep\'te 4 şüpheli, 175 bin TL yağma olayını gerçekleştirdi

Gaziantep'te polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 3 vatandaştan 175 bin TL yağma olayını gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla bir çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda farklı tarihlerde 3 vatandaşı 175 bin TL yağma olayını gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalandığı öğrenildi. - GAZİANTEP