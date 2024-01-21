 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te 4 şüpheli, 175 bin TL yağma olayını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 4 şüpheli, 175 bin TL yağma olayını gerçekleştirdi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve 3 vatandaştan 175 bin TL yağma olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakaladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

Gaziantep\'te 4 şüpheli, 175 bin TL yağma olayını gerçekleştirdi
21.01.2024 - 16:52,
Abone Ol

Gaziantep'te polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 3 vatandaştan 175 bin TL yağma olayını gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla bir çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda farklı tarihlerde 3 vatandaşı 175 bin TL yağma olayını gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 4 şüpheli, 175 bin TL yağma olayını gerçekleştirdi - Son Dakika


08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Son Dakika
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:17:13. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 şüpheli, 175 bin TL yağma olayını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement