Gaziantep\'te 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 12'şer yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nizip ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık gibi 14 ayrı suç dosyasıyla hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs ile bilişim sistemlerini kullanmak sureti ile dolandırıcılık suçu gibi 12 ayrı suç dosyasıyla hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP