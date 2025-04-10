Gaziantep'te 2025 Asayiş Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te 2025 Asayiş Raporu

Gaziantep\'te 2025 Asayiş Raporu

2025'in ilk 3 ayında Gaziantep'te 176 operasyon yapıldı, 31 kişi tutuklandı, 2 yaşındaki çocuk güvende.

10.04.2025 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 3 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. Yapılan 176 operasyonda 31 şahıs tutuklandı. Konuşmasında babası tarafından darp edilen 2 yaşındaki çocuk ile ilgili de bilgi veren Vali Çeber, ciddi bir sorununun olmadığını açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 3 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile birlikte genel asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik pek çok alanda yapılan çalışmalara ilişkin rakamları paylaştı.

"2 yaşındaki bebeğin fiziki bir problemi yok"

Geçtiğimiz günlerde babası tarafından şiddete maruz kalan 2 yaşındaki bebekle ilgili bilgi veren, Vali Çeber, "Son günlerde 2 yaşındaki bir evladımızın, babasından şiddet gören bir evladımızın sağlık durumu konuşuluyor. Bu konu sosyal medya aracılığıyla da değişik ortamlarla da bizi aslında çokça soruluyor. Biz de elimizden geldiğince en güncel bilgilerle tek tek soran herkesle son durumu paylaşmaya gayret ediyoruz. Duyarlılığı için herkese ve siz basın mensuplarıma teşekkür ediyorum. Ama bir kez daha toplu olarak hepinizi bulmuşken son durumu paylaşmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, evladımız artık biliyorsunuz devlet koruması altında. Olayın hemen akabinde biz hem güvenlik hem de bu boyutuyla müdahale ettik. Baba tutuklandı, malumlarınız yargılanıyor. Evladımız da devlet koruması altına alındı. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün uzmanları tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Sosyal destek alıyor evladımız. Bakımı görevlilerimiz tarafından yapılıyor. Sağlık durumu son derece iyi. Ben de en son iki gün önce kendisini ziyaret ettim Yasemin'imizin. Çok dışa dönük, çok sıcakkanlı bir çocuk. Yarım saat onunla ve orada bulunan yaşıtı arkadaşlarıyla oyunlar oynadık. Sürekli gülüyordu. Tabii yaşadığı travma az bir travma değil. Ama çok iyi uzmanlarımız var. Fiziken hiçbir sorun yok. Sağlık sorunu olarak hiçbir sorun yok. Ama psikososyal desteği arkadaşlarımız, uzmanlarımız bir süre daha devam ettirecek" dedi.

"Son 3 ayda 176 operasyon düzenlendi"

Kentte yapılan operasyonlarla ilgili de bilgi veren Vali Çeber, "76'sı kırsal, 100'ü şehir olmak üzere toplam 176 operasyon yapıldı ve 17 terörist bu operasyonlarda etkisiz hale getirildi. 31 tutuklu ve 12 adli kontrol kararı alındı. Bu anlamda kişilere karşı işlenen önemli suçlara belli başlıklara baktığımızda konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 40, kasten öldürmede yüzde 36,4, çocuğun cinsel istismarında yüzde 7,7, cinsel tacizde de yüzde 7,5 oranında azalma var. Yan kesicilik olaylarında yüzde 77,3, motosiklet hırsızlığında yüzde 80.4, oto hırsızlığında yüzde 82.5, evden hırsızlıklarda yüzde 49,1, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 51,1, yağma diğer adı gasp olan suç türünde yüzde 37,2 azalma görüyoruz. Sadece dolandırıcılık suç türünde yüzde 1,2 artış görüyoruz. Aydınlatma oranlarında da 2025'te yüzde 88,2 gibi. Yine yüksek bir oranı yakaladık. Geçen yıla göre yüzde 7.6 bunu artırmış olduk. Toplam 2 bin 735 aranan kişiyi yakaladık bu dönemde. İfade için arananlarda da 6 bin 457 şahıs hakkında yakalama ve diğer işlemler yapıldı. Operasyonlarımız sonucunda 494 silah ele geçirdik. 495 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suçlarda 35 operasyon yaptık. 55 tutuklu ve 29 adli kontrol kararına neden oldu bu operasyonlarımız. Kaçakçılıkla mücadelede. 2025 yılında bugüne kadar 67 yakalamamız oldu ve bunlar içerisinde 4 tane tutuklama var. Uyuşturucuda biz iki kategoriye bakıyoruz. Bir imal ve ticaret var bir de kullanıcılık ve diğer dediğimiz alan var. İmal ve ticarette 487 operasyon yaptık. 792 gözaltı, 540 tutuklu ve 148 adli siber suçları ile ilgili 989 tespitte bulundular. Bu tespitlerin yüzde 51'i terörle ilgili. 501 terörle ilgili tespitte 5 tutukluluk, yasa dışı bahis ve bilişimle ilgili 27 operasyonda, 128 tutukluluk ve çevrim içi çocuk istismarına ilişkin 19 operasyonda da 8 tutukluluk. 2024 ilk üç ayda denetlenen araç 749 bin 941 iken, 2025 ilk üç ayında bir milyon 73 bin 261 ile yüzde 43'lük bir artış oldu" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te 401 bin 962 yabancı uyruklu var"

Gaziantep'te yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısını paylaşan Vali Çeber, "İlimizde 1 Nisan itibariyle 391 bin 715 Suriyeli geçici koruma altında. İlimizdeki toplam yabancı sayısı, yani ikametgah izni olanların toplam sayısı ise 401 bin 962. Bu sürece rağmen 5 operasyonumuz var. Bu 5 operasyonda göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 tutuklu, 7 adli kontrol var. Bu sürede 516 bin 660 kişi, kimlik denetiminden geçirildi ve 922 düzensiz göçmen tespit edilip haklarında gerekli idari ve adli işlemler yapıldı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kemal Çeber, Uyuşturucu, Kaçakçılık, gaziantep, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Çocuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 2025 Asayiş Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı
’Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem’ paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı 'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem’ paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı
Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak Avrupa Birliği, Ukrayna'nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak
’İBB aracı ile insan kaçakçılığı’ haberlerine belediyeden yanıt 'İBB aracı ile insan kaçakçılığı' haberlerine belediyeden yanıt
İspanyollar duyurdu Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor İspanyollar duyurdu! Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz

15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
22:37 Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
22:08 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
21:53 Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
21:42 Serdar Aziz’in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt
21:39 Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
21:37 Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 16:54:36. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 2025 Asayiş Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement