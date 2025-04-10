Gaziantep\'te 2025 Asayiş Raporu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 3 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. Yapılan 176 operasyonda 31 şahıs tutuklandı. Konuşmasında babası tarafından darp edilen 2 yaşındaki çocuk ile ilgili de bilgi veren Vali Çeber, ciddi bir sorununun olmadığını açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 3 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile birlikte genel asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik pek çok alanda yapılan çalışmalara ilişkin rakamları paylaştı.

"2 yaşındaki bebeğin fiziki bir problemi yok"

Geçtiğimiz günlerde babası tarafından şiddete maruz kalan 2 yaşındaki bebekle ilgili bilgi veren, Vali Çeber, "Son günlerde 2 yaşındaki bir evladımızın, babasından şiddet gören bir evladımızın sağlık durumu konuşuluyor. Bu konu sosyal medya aracılığıyla da değişik ortamlarla da bizi aslında çokça soruluyor. Biz de elimizden geldiğince en güncel bilgilerle tek tek soran herkesle son durumu paylaşmaya gayret ediyoruz. Duyarlılığı için herkese ve siz basın mensuplarıma teşekkür ediyorum. Ama bir kez daha toplu olarak hepinizi bulmuşken son durumu paylaşmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, evladımız artık biliyorsunuz devlet koruması altında. Olayın hemen akabinde biz hem güvenlik hem de bu boyutuyla müdahale ettik. Baba tutuklandı, malumlarınız yargılanıyor. Evladımız da devlet koruması altına alındı. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün uzmanları tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Sosyal destek alıyor evladımız. Bakımı görevlilerimiz tarafından yapılıyor. Sağlık durumu son derece iyi. Ben de en son iki gün önce kendisini ziyaret ettim Yasemin'imizin. Çok dışa dönük, çok sıcakkanlı bir çocuk. Yarım saat onunla ve orada bulunan yaşıtı arkadaşlarıyla oyunlar oynadık. Sürekli gülüyordu. Tabii yaşadığı travma az bir travma değil. Ama çok iyi uzmanlarımız var. Fiziken hiçbir sorun yok. Sağlık sorunu olarak hiçbir sorun yok. Ama psikososyal desteği arkadaşlarımız, uzmanlarımız bir süre daha devam ettirecek" dedi.

"Son 3 ayda 176 operasyon düzenlendi"

Kentte yapılan operasyonlarla ilgili de bilgi veren Vali Çeber, "76'sı kırsal, 100'ü şehir olmak üzere toplam 176 operasyon yapıldı ve 17 terörist bu operasyonlarda etkisiz hale getirildi. 31 tutuklu ve 12 adli kontrol kararı alındı. Bu anlamda kişilere karşı işlenen önemli suçlara belli başlıklara baktığımızda konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 40, kasten öldürmede yüzde 36,4, çocuğun cinsel istismarında yüzde 7,7, cinsel tacizde de yüzde 7,5 oranında azalma var. Yan kesicilik olaylarında yüzde 77,3, motosiklet hırsızlığında yüzde 80.4, oto hırsızlığında yüzde 82.5, evden hırsızlıklarda yüzde 49,1, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 51,1, yağma diğer adı gasp olan suç türünde yüzde 37,2 azalma görüyoruz. Sadece dolandırıcılık suç türünde yüzde 1,2 artış görüyoruz. Aydınlatma oranlarında da 2025'te yüzde 88,2 gibi. Yine yüksek bir oranı yakaladık. Geçen yıla göre yüzde 7.6 bunu artırmış olduk. Toplam 2 bin 735 aranan kişiyi yakaladık bu dönemde. İfade için arananlarda da 6 bin 457 şahıs hakkında yakalama ve diğer işlemler yapıldı. Operasyonlarımız sonucunda 494 silah ele geçirdik. 495 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suçlarda 35 operasyon yaptık. 55 tutuklu ve 29 adli kontrol kararına neden oldu bu operasyonlarımız. Kaçakçılıkla mücadelede. 2025 yılında bugüne kadar 67 yakalamamız oldu ve bunlar içerisinde 4 tane tutuklama var. Uyuşturucuda biz iki kategoriye bakıyoruz. Bir imal ve ticaret var bir de kullanıcılık ve diğer dediğimiz alan var. İmal ve ticarette 487 operasyon yaptık. 792 gözaltı, 540 tutuklu ve 148 adli siber suçları ile ilgili 989 tespitte bulundular. Bu tespitlerin yüzde 51'i terörle ilgili. 501 terörle ilgili tespitte 5 tutukluluk, yasa dışı bahis ve bilişimle ilgili 27 operasyonda, 128 tutukluluk ve çevrim içi çocuk istismarına ilişkin 19 operasyonda da 8 tutukluluk. 2024 ilk üç ayda denetlenen araç 749 bin 941 iken, 2025 ilk üç ayında bir milyon 73 bin 261 ile yüzde 43'lük bir artış oldu" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te 401 bin 962 yabancı uyruklu var"

Gaziantep'te yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısını paylaşan Vali Çeber, "İlimizde 1 Nisan itibariyle 391 bin 715 Suriyeli geçici koruma altında. İlimizdeki toplam yabancı sayısı, yani ikametgah izni olanların toplam sayısı ise 401 bin 962. Bu sürece rağmen 5 operasyonumuz var. Bu 5 operasyonda göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 tutuklu, 7 adli kontrol var. Bu sürede 516 bin 660 kişi, kimlik denetiminden geçirildi ve 922 düzensiz göçmen tespit edilip haklarında gerekli idari ve adli işlemler yapıldı" diye konuştu. - GAZİANTEP