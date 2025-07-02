Gaziantep\'te 2025 yılı 6 aylık asayiş raporu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 6 ayında meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 6 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantep Valiliğinde düzenlenen basın toplantısına Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen katıldı. Vali Çeber, basın açıklamasında, genel asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik pek çok alanda yapılan çalışmalara ilişkin rakamları ve Gaziantep'e yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler paylaştı.

"PKK/KCK: 201 operasyon gerçekleştirildi"

Terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Çeber, "Terörle mücadele dahilinde yapılan operasyonlarda, PKK/KCK: 201 operasyon gerçekleştirildi. 131 kırsal, 70 şehir operasyonu. 105 gözaltı, 13 tutuklama, 6 adli kontrol. 13 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ/DEAŞ: FETÖ'ye yönelik 61 operasyon, 102 gözaltı. DEAŞ'a yönelik 38 operasyon, 64 gözaltı, 23 terörist sağ yakalandı. Şehit Önder Güzel Operasyonu: 6 Mayıs 2025'te 47 ilde eş zamanlı olarak 272 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep'te 240 şüpheli yakalandı. 78'i tutuklandı, 137'sine adli kontrol kararı verildi. Asayiş suçlarıyla mücadele, Cinayet: yüzde 31 azaldı, Çocuğa cinsel istismar: yüzde 30 azaldı, Cinsel taciz: yüzde 13 azaldı, Evden hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi malvarlığına karşı suçlarda yüzde 24,9 azalma sağlandı, Aydınlatma oranı: yüzde 83,1'den yüzde 88,5'e çıktı. 2025'in ilk 6 ayında 2 bin 997 kişi hapis cezasından yakalandı. 10 bin 922 aranan kişi hakkında işlem yapıldı. Toplamda bin 673 silah ele geçirildi. Tefecilik ve Yağma suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, 18 Haziran'da yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı. Huzurlu parklar uygulaması, Gaziantep'te 10 parkta her akşam saat 20.00 - 00.00 arasında toplam 246 güvenlik personeli görev yapıyor" dedi.

"6 ilde Motorlu Taşıt Sınavı'nda sahte evrak düzenleyenlere yönelik operasyon"

Gaziantep merkezli 6 ilde Motorlu Taşıt Sınavı'nda sahte evrak düzenleyenlere yönelik yapılan operasyonları anlatan Vali Çeber, "Organize suçlar, motorlu Taşıt Sınavı'nda sahte evrak düzenleyenlere yönelik operasyonda Gaziantep merkezli 6 ilde 82 şüpheliye işlem yapıldı, 55 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele, 2025'in ilk 6 ayında: bin 762 şişe sahte/kaçak alkol, 7 bin 609 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele, 29 Haziran 2025'te yapılan operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilenler: AK-47, Uzi tabanca, 3 tabanca, 2 av tüfeği, mermi ve uyuşturucu. Siber suçlarla mücadele kapsamında, Bin 878 hesap tespit edildi, Terörle iltisaklı: 102 gözaltı, 8 tutuklu, Yasadışı bahis: 327 gözaltı, 228 tutuklu, Çevrimiçi çocuk istismarı: 53 gözaltı, 14 tutuklu. 17 Haziran 2025'te yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheliden 40'ı yakalandı. 27'si tutuklandı. Trafik denetimleri, 2025'in ilk 6 ayında: 2 milyon 420 bin 47 araç denetlendi. 423 bin 712 işlem yapıldı. 152 çakarlı araç denetlendi, 26'sına işlem yapıldı. Yetkisiz çakar kullanımına 138 bin 172 TL ceza kesildi. Göç yönetimi, Geçici koruma altındaki Suriyeliler: 371 bin 639, İkamet izni olanlar, 9 bin 887 Uluslararası koruma: 556, toplam yasal yabancı: 382 bin 82, 1 Ocak-26 Haziran 2025 arasında bin 291 düzensiz göçmen yakalandı. Yaklaşık 100 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'e 85 milyar liralık kamu yatırımı"

Gaziantep'e yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Vali Çeber, "Gaziantep'te 2025 yılı itibarıyla toplam bedeli 85 milyar TL'yi bulan 95 proje yatırım programına alındı. Projeler arasında ulaşım, sağlık, eğitim, tarım ve sosyal altyapı yatırımları ön plana çıkıyor. Mega Projeler Devam Ediyor. Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile Gaziantep- Ankara arası 5,5 saate inecek. Yüzde 65 fiziksel ilerleme sağlandı. Amanos Tünelleri Projesi tamamlandığında, Gaziantep- İskenderun arası mesafe 220 km'den 117 km'ye düşecek. Kılavuzlu Sulama Projesi ile 24 bin hektar arazi sulanacak. Deprem sonrası yapılan yatırımlar kapsamında 105 okul tamamlandı. Devam eden projelerle birlikte toplamda 219 okul ve 4 bin 883 sınıf şehre kazandırılacak. Sağlık yatırımlarıyla kentteki yatak kapasitesinin 2025 yılı içerisinde 4 bin artması hedefleniyor. Bin 875 yataklı Şehir Hastanesi, Oğuzeli ve Nurdağı'nda açılan acil durum hastaneleri ve yeni hizmete girecek sağlık tesisleriyle Gaziantep, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerliyor. Şehitkamil'e 2 bin kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu, Nurdağı'na spor salonu, Oğuzeli'ne gençlik merkezi kazandırılıyor. Nizip için de yeni bir spor salonu planlaması yapıldı. Ayrıca, 2 bin cami ve Kur'an kursunun elektriğini karşılayan GES projesi Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP