Gaziantep\'te 21 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te, 10 ayrı suç kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, başta fuhşa teşvik etmek suçu olmak üzere 10 ayrı suç kaydı ve 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP