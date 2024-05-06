Gaziantep\'te 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 346 bin TL olan 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Ekipler, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 34 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarına yönelik arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda piyasa değeri 1 Milyon 346 Bin 450 TL olan 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 34 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP