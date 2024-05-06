Gaziantep'te 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep\'te 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 1 milyon 346 bin TL olan 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 34 şüpheli gözaltına alındı.

06.05.2024 10:25
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Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 346 bin TL olan 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Ekipler, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 34 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarına yönelik arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda piyasa değeri 1 Milyon 346 Bin 450 TL olan 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 34 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, Güvenlik, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 22 bin 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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