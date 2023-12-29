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Gaziantep'te 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 6 bin 850 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak parfüm, telefon ve dini kitaplar da bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlemler başlatıldı.

Gaziantep\'te 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi
29.12.2023 - 12:34,
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Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 6 bin 850 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil ilçesinde bir şahsın ikametine yönelik operasyonda piyasa değeri 3 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 6 bin 850 adet ilaç ve tıbbi malzeme ile 150 adet kaçak parfüm, 9 adet kaçak telefon, 3 adet tarihi eser niteliğinde dini kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güvenlik, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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