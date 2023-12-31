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Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda Şahinbey ilçesindeki 2 adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 300 litre kaçak alkol, yasaklı cinsel içerikli ürünler, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
31.12.2023 - 10:39,
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Gaziantep'te yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 300 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı gecesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla Şahinbey ilçesindeki belirlediği iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları aramalarda, 300 litre kaçak alkol, satışı yasak 420 cinsel içerikli ürün ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
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