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Gaziantep'te 450 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 450 Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çember operasyonunda, hırsızlık, yağma, yaralama, ruhsatsız silah taşıma, kaçakçılık, firar, narkotik, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 450 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te 450 Aranan Şahıs Yakalandı
05.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:53
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Gaziantep'te, çeşitli suçlardan aranan 450 şahıs, jandarma ekiplerinin çember operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yaptı. Adli makamların koordinesiyle 1-4 Ocak 2024 tarihleri arasında JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde hırsızlık, yağma, yaralama, ruhsatsız silah taşıma, kaçakçılık, firar, narkotik, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 450 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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