Gaziantep'te 540 okul çevresindeki jandarma uygulamasında 181 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 540 okul çevresindeki jandarma uygulamasında 181 aranan şahıs yakalandı

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Gaziantep\'te 540 okul çevresindeki jandarma uygulamasında 181 aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te jandarmanın 540 okul ve çevresinde yürüttüğü huzur-güven-asayiş uygulamasında 29 bin 345 kişi sorgulandı, aranan 181 şahıs yakalandı. Uygulamaya 2 bin 16 personel katıldı, 2 bin 860 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 540 okul ve çevrelerinde yapılan huzur-güven-asayiş uygulamasında 29 bin 345 şahıs sorgulanarak aranan 181 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul ve çevrelerindeki denetim-uygulamalarını sürdürüyor. Denetim ve uygulamalar çerçevesinde, sorumluluk sahasındaki tüm okullar ile özellikle risk derecesi yüksek olan okulların giriş-çıkış saatlerinde devriye faaliyetleri icra edildi. Faaliyetlere asayiş ve trafik timlerinden oluşan 2 bin 16 personel katılırken 540 okul ve çevresinde 2 bin 616 okul servis aracı ile 13 bin 11 özel araç denetlendi. Ekipler, toplam 29 bin 345 şahıs sorgulaması yaparak 181 aranan şahsı yakaladı, 635 umuma açık yer ve metruk bina ile 231 park ve bahçe kontrol edildi, okul idarelerinin bildirimleri üzerine tespit edilen 5 olaya müdahale edilerek tedbir alındı.

Gençleri ve çocukları suçtan korumaya yönelik çalışmalarda ise 2 bin 860 öğrenciye bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Kaynak: İHA
GaziantepGüvenlikJandarma3. SayfaAsayişEğitimGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 540 okul çevresindeki jandarma uygulamasında 181 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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