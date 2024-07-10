Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklarda yapılan denetimlerde 547 araca 1 milyon 403 bin 214 TL para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 8- 9 Temmuz tarihlerinde parklarda denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde, 547 araca 1 milyon 403 bin 214 TL para cezası uygulandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Parklarda Yapılan Denetimlerde 547 Araça 1 Milyon 403 Bin 214 TL Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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