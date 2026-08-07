Gaziantep’te 59 daire 3 yıldır müteahhit mağduru - Son Dakika
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Gaziantep’te 59 daire 3 yıldır müteahhit mağduru

Gaziantep’te 59 daire 3 yıldır müteahhit mağduru
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Gaziantep’te yaklaşık 3 yıldır oturdukları apartmanda çeşitli sorunlarla mücadele ettiklerini belirten bina sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için çağrıda bulundu.

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır oturdukları apartmanda çeşitli sorunlarla mücadele ettiklerini belirten bina sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için çağrıda bulundu. Binada temelden kaynaklandığını iddia ettikleri sorunlar nedeniyle endişe yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, gerekli incelemelerin yapılarak çözüm üretilmesini istedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, bir inşaat firması tarafından yapılan 16 katlı ve 59 daireden oluşan apartmanda yaşayan vatandaşlar, binanın yıllardır tamamlanmadığını öne sürerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Elektrik ve su aboneliklerinin verilmediğini, çevre düzenlemesinin yapılmadığını belirten bina sakinleri, açıkta bulunan elektrik kabloları nedeniyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade ederek çözüm istedi. Yaklaşık 6 yıl önce temeli atılan binanın aradan geçen zamana rağmen eksiklerinin giderilmediğini iddia eden apartman sakinleri, ortak alanların tamamlanmadığını ve şantiye elektriği kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Can güvenliğimiz yok"

Bina sakinlerinden Sefa Garip, iki yıldır apartmanda yaşadığını belirterek, "Ben bu binaya taşınalı 2 yıl oldu. Oğlum ve gelinim de aynı binada oturuyor. Onlar benden önce taşındılar. Bu binanın temeli yaklaşık 6 yıl önce atıldı. Ancak aradan geçen 6 yıla rağmen bina hala tamamlanmadı. Müteahhit duvarları ördü, inşaatı yarım bıraktı ve gitti. O günden beri elektrik ve su başta olmak üzere sürekli sorun yaşıyoruz. Neredeyse her iki ayda bir aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Sorunlarımızı iletmek için emlakçıya gidiyoruz. Emlakçı da müteahhidi arıyor ancak hiçbir sonuç alamıyoruz. Müteahhit bizimle yüz yüze görüşmüyor, derdimizi dinlemiyor. Müteahhitten isteğimiz, binamızın elektrik ve su aboneliklerini ayrı ayrı yaptırmasıdır. Bu mağduriyetin sona ermesini istiyoruz. Ayrıca çevre düzenlemesinin de bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Altı yıldır bu bina bu şekilde duruyor. Çevre düzenlemesi yapılmadığı gibi elektrik kabloları da ortada duruyor. Bu nedenle burada iki evde yangın çıktı. Kablolar büyük tehlike oluşturuyor. Can güvenliğimiz yok. Küçük bir çocuk gelip bu kablolara dokunsa hayatı tehlikeye girer" dedi.

"Toplam 56 daire olduğu için mevcut elektrik sistemi bu yükü kaldırmıyor"

Yaklaşık üç yıldır binada oturduğunu söyleyen Mahmut Çelik ise binada hala şantiye elektriği kullanıldığını öne sürerek, "Yaklaşık 3 yıldır bu binada oturuyorum. Dairemizle ilgili tüm ödemelerimizi yaptık. Bize 'Üç ay içinde her şey tamamlanacak' denildi ancak aradan üç yıl geçti. Binanın arka tarafı tamamen pislik içinde. Sivrisinekten, tozdan ve kötü kokudan balkona bile çıkamıyoruz. Elektrik, su ve çevre düzenlemesi konusunda ciddi sorunlarımız var. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Şu anda binada sadece şantiye elektriği kullanılıyor. Toplam 56 daire olduğu için mevcut elektrik sistemi bu yükü kaldırmıyor. Sürekli kesintiler yaşanıyor. ilgili elektrik firması da bunun uygun olmadığını belirterek elektriği kesiyor. Çünkü yangın çıkma riski bulunuyor. Elektrik kesilince müteahhitten çözüm bekliyoruz ancak her defasında 'İki ay sonra yapacağız', 'Üç ay sonra yapacağız' deniliyor. Üç yıldır aynı sözleri duyuyoruz. Elektrik tek sayaç üzerinden kullanıldığı için gelen fatura 56 daire arasında paylaştırılıyor. Bir dairede bir kişi otursa da on kişi otursa da aynı ücreti ödüyor. Bu durum bina sakinlerini karşı karşıya getiriyor. Elektrik kesildiğinde merdivenler karanlıkta kalıyor. Çocuklar düşme tehlikesi yaşıyor. Burada bir can kaybı yaşandıktan sonra mı müdahale edilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep’te 59 daire 3 yıldır müteahhit mağduru - Son Dakika

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