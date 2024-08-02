Gaziantep'te 750 Bin TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Gaziantep'in Araban ilçesinde durdurulan bir araçta piyasa değeri 750 bin TL olan 1,5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında yürütülen titiz planlama ve takip sonucu Adıyaman'dan Gaziantep'e kaçak tütün taşıdığı tespit edilen A.D., N.Y. ve H.S. isimli şüpheli şahıslar Araban ilçesinde durduruldu. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada piyasa değeri 750 bin TL olan 1,5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP