Gaziantep\'te 826 Araca Trafik Cezası

Gaziantep'te jandarma ekipleri, otoyolda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 826 araca 1 milyon 768 bin 687 TL trafik idari para cezası uyguladı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve mülki makamların koordinesiyle otoyolda trafik denetimleri yapıldı. Son bir ay içerisinde icra edilen radar faaliyeti sonucunda, hız sınırlarını ihlal ettiği tespit edilen 826 araç plakasına, 1 milyon 768 bin 687 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP