Gaziantep'te amca, yeğenini arazi kavgasında vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te amca, yeğenini arazi kavgasında vurarak öldürdü

Gaziantep\'te amca, yeğenini arazi kavgasında vurarak öldürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan 75 yaşındaki amca K.B., 59 yaşındaki yeğeni Hüseyin B.'yi silahla başından vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 75 yaşındaki bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 59 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Olay, sabah erken saatlerde Yavuzeli ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Antep fıstığı bahçesine giden 75 yaşındaki K.B. ile 59 yaşındaki yeğeni Hüseyin B. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.B., yeğeni Hüseyin B.'yi silahla başından vurdu. Olay sonrası yeğen ağır yaralanırken, saldırgan amca ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hüseyin B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı K.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yavuzeli, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te amca, yeğenini arazi kavgasında vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi Dünya rekoru geldi Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

15:42
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
15:41
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
15:23
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanı hesapladılar Biri 28. olacak
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
14:51
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı
Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 15:49:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Gaziantep'te amca, yeğenini arazi kavgasında vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement