Gaziantep'te Aşırı Yağış Minibüsü Mahsur Bıraktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı yağışların ardından su basması nedeniyle minibüsle alt geçitte mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde bayram ziyaretinden gelen ailenin bulunduğu minibüs, demiryolu alt geçinden geçerken yoğun yağış nedeniyle alt geçidi sel suları bastı. Selin beraberinde getirdiği taş, moloz ve odun parçaları nedeniyle hareket edemeyen minibüs, hareket edemeyince alt geçitte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç şoförü kendi imkanlarıyla kurtulurken mahsur kalan bir kadın ve 2 çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Köprü altında mahsur kalan ve hareket ettirilemeyen araç ise daha sonra kurtarıldı. - GAZİANTEP