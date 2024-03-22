Gaziantep\'te Baba, Oyuncak Bebeği Almak İsterken Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

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Gaziantep'te çocuğunun unuttuğu oyuncak bebeği almaya giden baba, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan yaralının yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesi'nde 18 Mart Pazartesi akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki kızının oyuncak bebeğini unutması üzerine geri dönüp oyuncak bebeği almak isteyen 48 yaşındaki Mustafa Demirkıran yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Demirkıran'ı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine alınan Demirkıran'ın durumunun ciddi olduğu ve 5 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kaza anında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Demirkıran'ın yol kenarında yürüdüğü ve kamera açısından çıktığı esnada yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen aracın çarptığı ve arkasından gelen araçların bir anda yavaşladığı görülürken diğer sürücülerin ise kazada ağır yaralanan Demirkıran'a yardıma koştuğu anlar yer aldı.

"Ağabeyimin ifadesi olmadığı için şahıs serbest bırakıldı"

Kazayı anlatan Uğur Demirkıran, hastanede yatan abisinin yoğun bakımda 5 gündür yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Kaza, 18 Mart Pazartesi akşamı saat 21.00'da oldu. Bize saat 10.00'da haber geldi. Sonra biz hastaneye geldik. Hastanede tomografisi çekildi. Bizim kazayla ilgili bilgimiz yoktu. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla araç direk geliyor. Fren bile yapmadan abime çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere yığılıyor. Kaza dolayısıyla beyinde ve vücudun farklı bölgelerinde hasar meydana geldi. Pazartesi gününden beri yoğun bakımdaydı. Beyin kanaması şu anda durdu. Ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz. Kazayı gerçekleştiren şahıs bildiğimiz kadarıyla ilk gün yakalandı. Karakola götürülüp ifadesi alınmış. Daha sonra serbest bırakılmış. Ağabeyimin ifadesi olmadığı için şahıs serbest bırakıldı" dedi.

"Bize ilk önce iki aracın ağabeyime çarptığı söylendi"

Kazada 2 aracın karıştığı iddiasına cevap veren Uğur Demirkıran, kazaya karışan 2 aracın olmadığı ve görgü tanıklarının ifadesine göre kazayı gerçekleştiren bir aracın olduğunu aktardı. Demirkıran, "Ağabeyimin durumunun nasıl olacağı belli değil. Yatalak, engelli veya felç mi kalacak bilmiyoruz. Bizim önceliğimiz ağabeyimin sağlığı. Bize ilk önce iki aracın ağabeyime çarptığı söylendi. Önce biri sonra biri vurdu denildi. Fakat olay yerindeki görgü tanıkları tek aracın olduğunu söyledi. Hatta ağabeyime çarpan araç hareket etmeye çalışmış. Ama oradaki vatandaşlar onun gitmesine izin vermemiş. Sağlık ekipleri, polis ve olay yeri incele ekibi gelmiş tutanaklar tutulmuş" ifadelerini kullandı.

"Adli işlemler için ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz"

Adli sürecin devam etmesi için abisinin uyanmasını beklediklerini söyleyen Uğur Demirkıran, "Çarpan şahısta genç bir arkadaş. Kimse kimsenin canını yakmak istemez. Ama bir insan bu hale getirilip ortadan kaybolunmaz. Yani bu süreçte destek beklerdik. Yakınları geldi geçmiş olsun demek için. Fakat daha yakınlarında gelip geçmiş olsun demelerini beklerdik. Hak ne ise o olsun. Ağabeyim entübe olduğu için kaza ile ilgili adli işlemler için ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP