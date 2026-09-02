Gaziantep'te Bantla Plakada Harf Değiştiren Sürücüye 140 Bin TL Ceza ve 30 Gün Trafikten Men - Son Dakika
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Gaziantep'te Bantla Plakada Harf Değiştiren Sürücüye 140 Bin TL Ceza ve 30 Gün Trafikten Men

Gaziantep\'te Bantla Plakada Harf Değiştiren Sürücüye 140 Bin TL Ceza ve 30 Gün Trafikten Men
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Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde jandarma ekipleri, plakasındaki 'L' harfini bantla 'U' harfine dönüştürerek trafikte seyreden bir otomobil sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulanırken, araç 30 gün trafikten men edildi.

Gaziantep'te bant ile plakada harf değişikliği yaparak trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti. Durdurulan otomobilde yapılan incelemede plakadaki 'L' harfinin 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi.

Plakasını değiştirerek trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Nurdağı, Tarsus, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Bantla Plakada Harf Değiştiren Sürücüye 140 Bin TL Ceza ve 30 Gün Trafikten Men - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Bantla Plakada Harf Değiştiren Sürücüye 140 Bin TL Ceza ve 30 Gün Trafikten Men - Son Dakika
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