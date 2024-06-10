Gaziantep'te Baraj Gölünde Boğulan Genç

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 16 yaşındaki Cebrail Gezer boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yeniceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Cebrail Gezer ile 3 arkadaşı serinlemek için Afrin Baraj göletine girdi. Gölete giren gençler, kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken Cebrail Gezer ise gözden kayboldu.

Cesedi 6 saat sonra bulundu

Sudan çıkan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, umke, AFAD, itfaiye ve Adana'dan sualtı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu gece geç saatlerde Cebrail Gezer'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Gezer'in cansız bedeni, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Cenazeyi teslim alan aile sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP