Gaziantep'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişi öldü

Gaziantep\'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişi öldü

Gaziantep'te meydana gelen kazada beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazanın bilirkişi raporuna göre, tanker sürücüsü 6 trafik kuralını ihlal etti ve azami hız limitini aştı.

22.05.2024 09:56
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Gaziantep'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.

Kaza, 7 Mayıs 2024 tarihinde İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

9 kişinin ölümüne neden olan sürücü 6 kuralı ihlal etmiş

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, tanker sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini aştığı belirlendi. Raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişi öldü - Son Dakika

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