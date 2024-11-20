Gaziantep'te Beyaz Eşya Dükkanından Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Beyaz Eşya Dükkanından Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Geniş Video İzle

Gaziantep'te çalıntı kamyonetle bir beyaz eşya dükkanına girerek 3,5 milyon TL değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Gece saatlerinde maskeli olarak gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, daha önce de 8 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirerek geniş bir suç geçmişine sahip.

20.11.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te beyaz eşya dükkanından hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, çalıntı kamyonetle gece saatlerinde beyaz eşya dükkanına girerek milyonluk hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ele geçirilen çalıntı malzemelerin bazıları ise sahiplerine teslim edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 sıralarında çalıntı kamyonetle beyaz eşya ve mobilya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde televizyon, telefon, tablet ve beyaz eşya çalarak kayıplara karıştı.

Milyonluk hırsızlık anları saniye saniye kamerada

Milyonluk hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetle mağazaya yanaşan şüpheli şahısların, camı çerçeveyi indirdikten sonra içeri girerek ellerine aldıkları her şeyi çalma anları yer aldı.

Hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakalandı

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin daha önce de 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerden ele geçirilen 2 adet çalıntı araç, 1 adet televizyon, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet spiral makinesi ve lokma takımı, 1 adet ısıtıcı ve 150 bin TL değerinde gıda maddesi ise sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep\'te Beyaz Eşya Dükkanından Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

Beyaz Eşya, Hırsızlık, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Beyaz Eşya Dükkanından Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
21:48 Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor
21:26 Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler
20:23 Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD’ye destek azalacak Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 15:32:34. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Beyaz Eşya Dükkanından Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.