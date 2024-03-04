Gaziantep'te son bir ayda yapılan trafik denetimlerinde binlerce araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. Toplam bin 513 araç ise trafikten men edildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayı boyunca kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler yaptı. Bu denetimlerde toplam 84 bin 922 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 16 bin 334 araç plakasına Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden tespit edilen ihlallerden, 12 bin 884 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 10 bin 774 sürücüye ve araç plakasına hız ihlali yapmaktan, 4 bin 399 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, bin 217 sürücüye ve araç plakasına trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 895 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 54 bin 753 sürücü ve araç plakasına da diğer ilgili trafik ihlallerinden cezai işlem uygulandı.
Denetimler sonucunda bin 513 araç ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Binlerce Araç ve Sürücüye Trafik Cezası Uygulandı - Son Dakika
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