Gaziantep'te çikolata fabrikasında şok olay: 2 ölü - Son Dakika
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Gaziantep'te çikolata fabrikasında şok olay: 2 ölü

Gaziantep'te bir şahıs, çikolata ve şekerleme fabrikasında birlikte çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar etti. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 17:09
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Aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Gaziantep'te çikolata fabrikasında şok olay: 2 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, çikolata ve şekerleme fabrikasında birlikte çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çikolata ve şekerleme fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özcan isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle iş arkadaşı Oğuz Bozkurt'un tabanca ile kafasına sıktıktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Olay sonrası fabrikada büyük korku ve panik yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 şahıs da hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mustafa Özcan ve Oğuz Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahısların cenazeleri, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te çikolata fabrikasında şok olay: 2 ölü - Son Dakika

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