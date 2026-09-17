Gaziantep\'te cinayet davasında sanık savunma yaptı, tutukluluğu sürüyor

Gaziantep'te İzzettin Balaban'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık Mehmet F. G. hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Maktulün abisinin evi yakın olduğu için aradım. 'Kardeşini git kurtar' dedim" dedi.

Gaziantep'te 11 Temmuz 2024 tarihinde Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, İzzettin Balaban'ın hayatını kaybetmesine ilişkin dava 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık, sanık avukatı ve maktul avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet F. G., "Olay günü Müslüm E. yanımdaydı. Onu aracına bırakmak için aracına yanaşmıştım. Maktul İzzettin Balaban aracıma yanaştı. Selamlaştık. Öncesinde tanışıyorduk. Aynı mahallede büyüdük. Hal hatır sorduk. Maktul, Müslüm E.'ye 'Seninle bir görüşelim' dedi. Ben de Müslüm'e ne görüşeceğini sordum. 'Bilmiyorum' dedi. Ben de 'Aracım çalışıyor, beraber gidelim. Sen de görüş' dedim. Müslüm'e 'Binevler Somun Fırını'nın oraya gel' demişler. Oraya doğru hareket ettik. Diğer aracı İzzet kullanıyordu. Araçtan Kerem indi. Benim araca bindi. Geçmişten Kerem ile aramızda olan husumet vardı. Ben Kerem'in benim aracıma gelmesinden hoşnut olmadım. 'Neden benim arabama geldin' diye sordum. Kerem, 'Hanifi F. var arabada, onunla aram iyi değil, ondan aracına geldim' dedi. 'Müslüm'ün aracına uğrayalım, onlar bir yere gidip gelecekler' dedi. Arabaya doğru hareket ettiğimizde Kerem geçmişte olan husumet konusunu açtı. Bana eskiden kalan bir husumet var mı diye sordu. Bunu 2-3 kez tekrar etti. Ben de 'Yok' dedim. 'Zaten olamaz' diyerek kafama silah dayadı. 'Senin efsane olduğun dönem bitti. Artık tenekesin' dedi. Ben kendimi korumak amaçlı üzerimde bulunan silah ile 1 el eline doğru ateş ettim. Müslüm, Kerem'in elindeki silahı eliyle aşağı doğru indirdi. Kerem silahı aracın içinde bırakıp dışarı doğru çıktı. Maktul İzzettin yan tarafta kendi aracından çıkıp yanıma geldi. Sağ tarafta Müslüm oturuyordu. Ona 'Müslüm in' dedi. Oradan bana küfürlü sözlerle 'Yanımızdaki adamı nasıl vurursun' dedi ve tokat attı. Tekrar Kerem'in yanına yardım amacıyla gitti. Tekrar benim olduğum taraftan 2-3 kişi bana doğru geldiler. Küfür ve hakaret etmeye devam ettiler. Tekrar aracına doğru gitti. 'Silahımı verin. O silah benim' dedi. 1 el silah sesi geldi ancak kimin sıktığını görmedim. Oradan uzaklaşmak amacıyla onların olduğu tarafa 1 el, çok havaya değil, çok yere doğru da değil, ateş ettim. Kendimi korumak, uzaklaşmak amacıyla ateş ettim. Oradan hareket ettim. Maktulün abisinin evi yakın olduğu için kendisini aradım. 'Kardeşini git kurtar' dedim. Dikiz aynasından maktulün düştüğünü gördüm" dedi.

Sanık Mehmet F. G., lehine olan hükümlerin uygulanmasına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk hallinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay geçmişi

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kerem A. ve İzzettin Balaman husumetli oldukları söylenen Mehmet F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini silahlı kavgaya bırakması üzerine Mehmet F.G. üzerinde bulunan silahla İzzettin Balaman ve Kerem A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İzzettin Balaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Kerem A.'yı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı.