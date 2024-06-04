Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çuvala konulup çöp konteynerine atılmış bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, cesedin çevredeki bir evde öldürüldükten sonra çöpe atıldığını tespit etti. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

04.06.2024 00:48
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Gaziantep'te çuvala konulup çöp konteynerine atılmış bir kadın cesedi bulundu. Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evde öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı iddiası

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu olan 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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