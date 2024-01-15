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Gaziantep'te darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları 4. kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları 4. kez hakim karşısına çıktı

Gaziantep'te darp edilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları, 4. kez SEGBİS ile hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik evrakların giderilmesini talep etti. Duruşma 21 Mart tarihine ertelendi.

Gaziantep\'te darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay\'ın katil zanlıları 4. kez hakim karşısına çıktı
15.01.2024 - 10:35,
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Gaziantep'te darp edilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları 4. kez SEGBİS ile hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik evrakların giderilmesini talep etti. Duruşma 21 Mart tarihine erteledi.

Bir televizyon programına Gaziantep'ten katılan Melissa İlhan, kayıp 2 çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen Gaziantep polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedini derin dondurucuda buldu. Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada 4. duruşma Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşma salonunda baba Abdurrahman Erbay, babaanne Sevim Erbay, hala Gamze Doğan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, anne Melissa İlhan'ın avukatı Mustafa Murat Gül, sanık Mehmet Aksu'nun avukatı Türker Ürkmez, sanık Muhabbet Toz'un avukatı Yakup Koca ve diğer yakınları yer aldı.

"Suç vasfının müvekkil lehine değişme ihmali vardır"

Sanık Mehmet Aksu'nun avukatı Türker Ürkmez savunmasında, "Müvekkili bizzat biz takip ettik. Suç vasfının müvekkil lehine değişme ihmali vardır. Müvekkilin delilleri karartma ya da gizleme durumu söz konusu değildir. Müvekkilin tahliyesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı, "Dosyada delillerin henüz tam toplanmamış olması, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması nedeni ile tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamı ile eksik hususların giderilmesine karar verilmesi talep olunur" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 21 Mart tarihine erteleyerek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları 4. kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları 4. kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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