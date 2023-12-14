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Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin, 2015-2017 yılları arasında DEAŞ terör örgütü içerisinde yol kontrol noktası nöbetçisi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Gaziantep\'te DEAŞ Operasyonu: Şüpheli Yakalandı
14.12.2023 - 14:28,
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 2015-2017 yılları arasında yol kontrol noktası nöbetçisi olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 2015-2017 yılları arasında yol kontrol noktası nöbetçisi olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 13 Aralık 2023 günü şafak vakti operasyonu ile Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalanan şüpheli, ikamet adresinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerle birlikte gözaltına alındı.

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli, yapılan sorgusunun ardından 13 Aralık 2023 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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