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Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu
GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahısların 2 milyon 163 bin TL haksız kazanç elde ettikleri ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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