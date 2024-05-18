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Gaziantep'te drift yapan sürücüye 33 bin 739 TL ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift yapan sürücüye 33 bin 739 TL ceza uygulandı.

Gaziantep'te drift yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede Akkent Mahallesi'nde trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift yaptığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü tespit edildi. Söz konusu sürücüye polis ekipleri tarafından 33 bin 739 TL para cezası uygulandı.