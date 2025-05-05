Gaziantep\'te Dron Destekli Trafik Denetimi

Gaziantep'te emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, 6 bin 787 araç sürücüsü denetlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çevreyolunu ilçe merkezine bağlayan Fatih Caddesi kavşağında kazaların artması ile denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri dron ile ortak trafik denetimi yaptı. Son iki hafta içerisinde icra edilen dron destekli denetim faaliyetinde 6 bin 787 araç denetlendi. Denetlenen araçlarda, kask takmamak, kırmızı ışık ihlali, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araç kullanmak gibi bir çok sebepten yaklaşık 340 araca cezai işlem uygulandı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu'nun da katıldığı denetim de kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler ile konuşarak denetim hakkında bilgi verdi.

Trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların en aza indirilmesi başta olmak üzere caydırıcılığın arttırılması amacıyla yapıldığını söyleyen Kaymakam Soylu yaptığı açıklama da, İslahiye ilçemiz trafik yoğunluğunun hat safhada olduğu bir ilçe, günlük 7 bin 500 araç ilçemizde trafik hareketlerini meydana getiriyor, gün geçtikçe Bu sayı artıyor maalesef trafik hareketlerinin artması ile birlikte trafik kazaları da beraberinde geliyor. Canımızı çok yakan içimizi acıtan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geliyor. Emniyetimiz, jandarmamız tüm ilgili birimlerimiz bununla alakalı sürekli çalışmalar icra ediyor, bugün de bunlardan bir tanesiyle yeni bir uygulamaya başladık. 4 adet hava aracımız dronumuz bundan böyle İslahiye'mizin üzerinde 12 saat esaslı trafik denetimi gerçekleştirecek. Niyetimiz sıfır ceza, sıfır kaza fakat kazaların önüne geçmek için kurallara uyumak zorunlu maalesef trafik kazalarında tamamı trafik kurallarına uymamaktan kaynaklı bu kazaların önüne geçmek için hava araçlarımızın faydalı olacağına inanıyorum 4 adet dronumuzun İslahiye ilçemize uygulayacak olan kolluk birimlerini hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan denetime İlçe Kaymakamın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan katıldı. - GAZİANTEP