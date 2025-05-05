Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetimi

Gaziantep\'te Dron Destekli Trafik Denetimi

İslahiye'de yapılan denetimlerde 6.787 araç kontrol edildi, 340 araca ceza kesildi.

05.05.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, 6 bin 787 araç sürücüsü denetlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çevreyolunu ilçe merkezine bağlayan Fatih Caddesi kavşağında kazaların artması ile denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri dron ile ortak trafik denetimi yaptı. Son iki hafta içerisinde icra edilen dron destekli denetim faaliyetinde 6 bin 787 araç denetlendi. Denetlenen araçlarda, kask takmamak, kırmızı ışık ihlali, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araç kullanmak gibi bir çok sebepten yaklaşık 340 araca cezai işlem uygulandı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu'nun da katıldığı denetim de kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler ile konuşarak denetim hakkında bilgi verdi.

Trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların en aza indirilmesi başta olmak üzere caydırıcılığın arttırılması amacıyla yapıldığını söyleyen Kaymakam Soylu yaptığı açıklama da, İslahiye ilçemiz trafik yoğunluğunun hat safhada olduğu bir ilçe, günlük 7 bin 500 araç ilçemizde trafik hareketlerini meydana getiriyor, gün geçtikçe Bu sayı artıyor maalesef trafik hareketlerinin artması ile birlikte trafik kazaları da beraberinde geliyor. Canımızı çok yakan içimizi acıtan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geliyor. Emniyetimiz, jandarmamız tüm ilgili birimlerimiz bununla alakalı sürekli çalışmalar icra ediyor, bugün de bunlardan bir tanesiyle yeni bir uygulamaya başladık. 4 adet hava aracımız dronumuz bundan böyle İslahiye'mizin üzerinde 12 saat esaslı trafik denetimi gerçekleştirecek. Niyetimiz sıfır ceza, sıfır kaza fakat kazaların önüne geçmek için kurallara uyumak zorunlu maalesef trafik kazalarında tamamı trafik kurallarına uymamaktan kaynaklı bu kazaların önüne geçmek için hava araçlarımızın faydalı olacağına inanıyorum 4 adet dronumuzun İslahiye ilçemize uygulayacak olan kolluk birimlerini hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan denetime İlçe Kaymakamın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Teknoloji, Politika, İslahiye, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu
Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel’den uğradığı yumruklu saldırıda ‘azmettirici’ iddiası: Mutlaka vardır Özgür Özel'den uğradığı yumruklu saldırıda ‘azmettirici’ iddiası: Mutlaka vardır
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Brezilya’da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi Brezilya'da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 15:57:45. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.