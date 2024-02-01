 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 138 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 138 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep\'te düzenlenen operasyonda 138 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember Operasyonunda 138 kişi yakalandı. Yakalananların tamamı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.02.2024 14:56
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember Operasyonunda 138 kişi yakalandı. Yakalananların tamamı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması yönelik 16 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde operasyon düzenlendi. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 138 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gaziantep, Jandarma, Çember, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 138 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 138 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement