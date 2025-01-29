Gaziantep'te Feci Kaza: 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Feci Kaza: 14 Yaralı

Gaziantep\'te Feci Kaza: 14 Yaralı

Nizip'te kavşağa kontrolsüz giren otomobil hafif ticari araca çarptı, 14 kişi yaralandı.

29.01.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 14 kişi hafif şekilde yaralandı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nizip ilçesi Nizip- Karkamış kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşağa kontrolsüz giren Zeynal K. idaresindeki 27 AUT 564 plakalı otomobile, Turan A. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen feci kazanın ardından otomobil yan yatarken 2 araçta bulunan toplam 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kaza saniye saniye kamerada

Toplam 14 kişinin yaralandığı feci kaza anları ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren otomobile hafif ticari aracın çarpma ve 2 aracın savrulma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Otomobil, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Nizip, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Feci Kaza: 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 02:29:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Feci Kaza: 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.