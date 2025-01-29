Gaziantep\'te Feci Kaza: 14 Yaralı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 14 kişi hafif şekilde yaralandı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nizip ilçesi Nizip- Karkamış kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşağa kontrolsüz giren Zeynal K. idaresindeki 27 AUT 564 plakalı otomobile, Turan A. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen feci kazanın ardından otomobil yan yatarken 2 araçta bulunan toplam 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kaza saniye saniye kamerada

Toplam 14 kişinin yaralandığı feci kaza anları ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren otomobile hafif ticari aracın çarpma ve 2 aracın savrulma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP