Gaziantep\'te Halı Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te bir halı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, Körkün Mahallesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale ediyor. - GAZİANTEP
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