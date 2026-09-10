Gaziantep\'te halı yıkarken akıma kapılan 2 kadının cenazesi teslim edildi

Gaziantep'te evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Yaşanan olayda 2 kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.