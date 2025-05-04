Gaziantep'te Huzur Uygulaması: 542 Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Gaziantep'te Huzur Uygulaması: 542 Sürücüye Cezai İşlem

Gaziantep\'te Huzur Uygulaması: 542 Sürücüye Cezai İşlem

Gaziantep'te yapılan huzur-güven uygulamasında 22 aranan şahıs yakalandı, 542 sürücüye 4 milyon TL ceza.

04.05.2025 13:49
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Gaziantep'te polis ekiplerinin parklarda yaptığı huzur-güven uygulamalarında 542 motosiklet ve araç sürücüsüne 4 milyon TL cezai işlem uygulanırken 22 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde son bir hafta içerisinde parklarda huzur-güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 17 bin 345 şahıs sorgulanarak 22 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda 62 şahsa gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari yaptırım, 542 motosiklet ve araç sürücüsüne ise 4 milyon 472 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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