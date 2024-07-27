Gaziantep\'te Jandarma Denetiminde 15 Kamyonet ve 42 Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

3.Sayfa

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin denetimlerinde 15 kamyonet sürücüsü ile 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplam 144 bin 81 TL para cezası uygulandı. Denetim sonucunda 17 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 1 kamyonet trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timleri, tarım işçileri taşıyan araç ve traktör sürücüleri ile motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, 219 motosiklet ve motorlu bisiklet, 160 traktör ve minibüs sürücüsünü denetlenirken, 15 kamyonet sürücüsü ile 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ise toplam 144 bin 81 TL para cezası uygulandı.

Denetim sonucunda 17 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 1 kamyonet trafikten men edildi. - GAZİANTEP