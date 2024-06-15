Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Bayram Tatilinde Trafik Denetimleri Yapıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Bayram Tatilinde Trafik Denetimleri Yapıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarının önüne geçmek ve huzurlu bir bayram geçirmek için çok sayıda ekiple denetimler yapıyor. Jandarma ekipleri, sürücülere güvenli trafik ve sürüş konularında bilgilendirmeler yaparken, seyyar radarlar, dronlar ve trafik jandarma ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, mezarlıklar, kurban kesim ve satış alanları, terminaller, toplu taşıma araçları ve umuma açık yerlerde de güvenlik önlemleri alındı.

15.06.2024 15:49
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Gaziantep'te jandarma ekipleri 9 günlük Kurban Bayram tatilinde trafik kazalarının önüne geçilmesi ve huzurlu bir bayram geçirilmesi için çok sayıda ekiple denetim yapıyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayram tatili süresince trafik kazalarının önüne geçmek için "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" mottosuyla kritik yol güzergahlarında ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimleri sıklaştırdı. Jandarma ekipleri, tatil için yola çıkan sürücülere güvenli trafik ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirmeler yaparken 11 adet seyyar ve mobil radar, 6 adet dron ve 34 trafik jandarma ekibi destekli çalışmalar yapıyor.

Jandarma ekipleri, halkın yoğun olduğu mezarlıklar, kurban kesim ve satış alanları, terminaller, toplu taşıma araçları ile umuma açık yerler gibi 703 noktada 791 unsur, 724 araç ve 2 bin 917 asayiş ve trafik jandarma personeli ile huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirilmesi için de tedbir aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Bayram Tatilinde Trafik Denetimleri Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Bayram Tatilinde Trafik Denetimleri Yapıyor - Son Dakika
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