Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Bayram Tatilinde Trafik Denetimleri Yapıyor

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Gaziantep'te jandarma ekipleri 9 günlük Kurban Bayram tatilinde trafik kazalarının önüne geçilmesi ve huzurlu bir bayram geçirilmesi için çok sayıda ekiple denetim yapıyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayram tatili süresince trafik kazalarının önüne geçmek için "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" mottosuyla kritik yol güzergahlarında ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimleri sıklaştırdı. Jandarma ekipleri, tatil için yola çıkan sürücülere güvenli trafik ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirmeler yaparken 11 adet seyyar ve mobil radar, 6 adet dron ve 34 trafik jandarma ekibi destekli çalışmalar yapıyor.

Jandarma ekipleri, halkın yoğun olduğu mezarlıklar, kurban kesim ve satış alanları, terminaller, toplu taşıma araçları ile umuma açık yerler gibi 703 noktada 791 unsur, 724 araç ve 2 bin 917 asayiş ve trafik jandarma personeli ile huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirilmesi için de tedbir aldı. - GAZİANTEP