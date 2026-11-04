Gaziantep'te jandarma son bir ayda 247 şüpheliyi yakaladı, 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te jandarma son bir ayda 247 şüpheliyi yakaladı, 7'si tutuklandı

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Gaziantep\'te jandarma son bir ayda 247 şüpheliyi yakaladı, 7\'si tutuklandı
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Gaziantep'te jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ekim ayında düzenlediği operasyonlarda 247 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 240'ı hakkında adli kontrol kararı verilirken aramalarda kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik son bir ayda yaptığı operasyonlarda 240 şüpheliden 7'si tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda kaçak ürün ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Ekim ayında çok sayıda operasyon yapıldı. İcra edilen operasyonlarla 237 olaya müdahale edilerek 247 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 240 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adreslerdeki aramalarda ise gümrük kaçağı 5 bin 555 paket sigara, 960 adet makaron, 290 adet elektronik malzeme, 39 adet el feneri, 15 adet kol saati, 54 adet akü şarj cihazı, 46 adet klima, 39 adet kamera, 28 adet cep telefonu şarj cihazı, 99 adet termos ile 19 kilo 401 gram skunk, 213 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 11 adet extacy hap ve 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA
KaçakçılıkGaziantepJandarma3. SayfaGüncelSon Dakika

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