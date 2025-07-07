Gaziantep\'te Kaçak Krom Madenine Baskın

Gaziantep'te devlet arazisinde kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkardıkları tespit edilen 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında izinsiz olarak devlet arazisinde kaçak maden ocağı açtıkları ve bu ocakta krom madeni çıkardıkları tespit edilen A.D., M.F. ve F.D. isimli 3 şahıs, suçta kullandıkları çok sayıda malzeme ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP