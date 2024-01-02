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Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 766 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 766 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin Aralık ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 766 şüpheli gözaltına alındı ve 22 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 737 olaya müdahale edildi ve 766 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 766 Şüpheli Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 15:32,
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin Aralık ayında kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyonlarında 766 şüpheli gözaltına alınırken 22 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'te Aralık ayında icra edilen operasyonlarda, 23 bin 117 paket kaçak sigara, 143 bin 780 adet makaron, 2 kilogram 790 gram kaçak tütün, 10 bin 73 kilogram sahte deterjan, 8 kilogram 834 gram skunk, 3 kilogram 485 gr metamfetamin, 1 kilogram 790 gram Esrar, 1 kilogram 53 gram eroin, 264 adet uyuşturucu hap, 70 gr kokain, 20 kök kenevir bitkisi, 189 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 490 litre kaçak alkol, 407 adet akıllı cep telefonu, 209 kilogram kaçak çay, 57 bin 644 TL suçtan elde edilen gelir, 17 adet tabanca, 11 adet tarihi eser Niteliğinde dini kitap ele geçirildi.

Operasyonlar genelinde toplam 737 olaya müdahale edildi. 766 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 22 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 766 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 766 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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