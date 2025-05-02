Gaziantep\'te kadınların kavgası kamerada

Gaziantep'te iki kadının sokak ortasında saç saça baş başa kavga ettiği anlar, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti ancak kimse kavgayı ayırmak için müdahale etmedi. Yaşanan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer yandan görüntülerde kavga esnasında çevredekilerin olayı sadece izlemekle yetindiği ve bazı otomobil sürücülerinin yaşananlara tepki göstermek amacıyla kornaya bastığı görüldü. - GAZİANTEP