Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Gaziantep\'te Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
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Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Bilek - Tokdemir mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TB 1117 plakalı otomobil ile 27 BDE 202 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı - Son Dakika

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