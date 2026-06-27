Gaziantep'te karne töreni sonrası bıçaklama: 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te karne töreni sonrası bıçaklama: 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

27.06.2026 12:09
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Gaziantep'te karne töreni ardından çıkan kavgada 12. sınıf öğrencisi Halil A. tarafından bıçaklanan 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan, hastanede kurtarılamadı. Olayın panik anları kameraya yansırken, katil zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'te karne töreni sonrası 12'inci sınıf öğrencisi tarafından bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı öğrenci tutuklandı. Olay sonrası yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olay sırasında Halil A. (18) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralandı.

Ağır yaralı öğrenci kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar Gönülalan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Başçeşme Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasında

Bıçaklama olayının ardından yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklanarak ağır yaralanan Çağlar Gönülalan'a çevredeki vatandaşların tampon yaparak müdahale etmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.

Katil zanlısı öğrenci tutuklandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı öğrenci ise polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlısı Halil A., emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Karne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te karne töreni sonrası bıçaklama: 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

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