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Gaziantep'te kira anlaşmazlığından dolayı çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te kira anlaşmazlığından dolayı çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir şahıs, kira anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

21.01.2024 - 23:29,
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Gaziantep'te bir şahıs, kira yüzünden bir süredir tartışmalar yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C. ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.C., eniştesini silahla vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sezai Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altın'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Altın'ı vurarak kaçan kayınbiraderi S.C.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep\'te kira anlaşmazlığından dolayı çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Adli Tıp, Cinayet, Soruşturma, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te kira anlaşmazlığından dolayı çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kira anlaşmazlığından dolayı çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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